Şuhut'ta minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla trafik polisleri tarafından minik öğrencilere yönelik temel trafik eğitimi verildi.

Şuhut'ta 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan Piri Reis Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere yönelik temel trafik eğitimi verildi. Trafik personelleri tarafından okul bahçesinde bulunan parkur alanında trafik kültür ve bilincinin arttırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılarak trafik içinde en savunmasız grup olan çocukların temel trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla minik öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verildi. Ayrıca minik öğrenciler merak ettikleri soruları trafik personellerine sorarak bilgiler edindi. - AFYONKARAHİSAR