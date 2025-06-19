Şuhut'ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya, gönüllü katılımcılara testlerin yapılmasının ardından gerçekleşti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi tarafından Şuhut Yeni Cami önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kan bağışı kampanyasına 50 gönüllü katılırken, Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara ikramda da bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel