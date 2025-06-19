Şuhut'ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Kızılay'ı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi tarafından Şuhut Yeni Cami önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yapılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ilk olarak araç içerisinde kurulan sistemle kan bağışı yapabilmeleri için testten geçti. Uygun görülen kişiler gönüllü kan bağışında bulunarak destek verdi. Kan bağışı kampanyasına 50 gönüllü katılırken, Kızılay ekipleri tarafından gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlara ikramda da bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR