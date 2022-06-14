Şuhut'ta Büyük Taarruzun 100. Yılı etkinliği - Haberler

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Şuhut'ta Büyük Taarruzun 100. Yılı etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şuhut'ta Büyük Taarruzun 100. Yılı etkinliği

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı öncülüğünde Büyük Taarruzun 100. yılı dolayısıyla kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından stantlar kuruldu.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı öncülüğünde Büyük Taarruzun 100. yılı dolayısıyla kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından stantlar kuruldu.

Şuhut Kent Meydanı'nda düzenlenen kurum standı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ise ekipmanlarla donatılmış bir stand açarak vatandaşları bilgilendirdi. Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü de standta yerini alarak vatandaşların tansiyon, şeker gibi sağlık ile ilgili bilgilendirerek ölçüm yaptı. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, şeker ve tansiyonunu ölçtürdü. Kurumların yaptıkları birbirinden lezzetli ürünler ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Şuhut Yerel Haberler

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