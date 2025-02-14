Şuhut'ta Berat Kandili Geleneği Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yıllardır devam eden kandil geleneği bu yılda idrak edilen Berat Kandili'nde de sürdü.

Şuhut'ta yıllardır yaşatılan kandil geleneği bu yılda devam etti. Çocuklar Berat Kandili'nde ellerinde poşetlerle sıraya girip kandil şekeri toplamaya çıktı. Uzun yıllardır süren gelenek bu yıl da devam ederken, sokak aralarında bir araya gelen minik çocuklar ellerinde poşetler ile şeker toplamaya çıktı. Mahalle aralarında şeker toplayan onlarca minik çocuk ellerinde poşetlerle sıralanırken, namazdan çıkan vatandaşlar ise çocuklara şeker vererek sevindirdi. - AFYONKARAHİSAR