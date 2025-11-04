Şuhut Canlı Hayvan Pazarı Bu Hafta Sonu Açılıyor
Afyonkarahisar'da uzun süredir kapalı olan Şuhut Canlı Hayvan Pazarının bu hafta sonu açılacağı duyuruldu. Pazar alanında gerekli hazırlıkların yapıldığı ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için tedbirlerin alındığı bildirildi.
Şuhut Kaymakamlığından alınan bilgide, Pazar alanında gerekli hazırlıkların tamamlandığı, vatandaşların güvenli ve düzenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Pazarın 8 Ekim Cumartesi günü açılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel