Şuhut Canlı Hayvan Pazarı Bu Hafta Sonu Açılıyor

Afyonkarahisar'da uzun bir süredir kapalı olan Şuhut Canlı Hayvan Pazarına bu hafta sonu açılacağı belirtildi.

Şuhut Kaymakamlığından alınan bilgide, Pazar alanında gerekli hazırlıkların tamamlandığı, vatandaşların güvenli ve düzenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Pazarın 8 Ekim Cumartesi günü açılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR