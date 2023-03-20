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Şühedanın izinde sabah namazı buluşması ve Mevlid-i Şerif programı

Yerel Haberler

Şühedanın izinde sabah namazı buluşması ve Mevlid-i Şerif programı

Afyonkarahisar 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından, Mısri Camii'nde sabah namazı buluşması ve öğle namazı vaktinde İmaret Camii'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından, Mısri Camii'nde sabah namazı buluşması ve öğle namazı vaktinde İmaret Camii'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcı Harun Yılmaz ve cemaatin katılımıyla, Çanakkale Şehitleri ve tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim, tesbihat, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu. Programların devamında İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz tarafından sohbet ve dua yapıldı. Program sonunda cemaate çorba ve lokum ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Harun Yılmaz Karahisar Çanakkale Müftü Yerel Haberler

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