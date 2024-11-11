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Sudan Büyükelçisi: Milisler 200 Kişiyi Öldürdü

Sudan Büyükelçisi: Milisler 200 Kişiyi Öldürdü
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Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Altayeb, Hızlı Destek Milisleri'nin sivillere yönelik saldırılarını ve El Hilaleiye bölgesinde gerçekleştirdikleri katliamı basın toplantısında anlattı.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Altayeb, "Milisler El Hilaleiye bölgesine geçtiler ve burada yaklaşık 200 kişiyi öldürdüler. Ayrıca gıda ve suyu zehirleyerek birçok insanın ölmesine neden olmuşlar" dedi.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Altayeb, Hızlı Destek Milislerinin El Cezire ve Darfur'da siviller karşı suç işlediği üzerine basın toplantısı gerçekleştirdi. Sudan Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen toplantıda milislerin Sudan halkına gerçekleştirdiği saldırılar hakkında basın mensuplarına bilgiler verildi.

Burada konuşan Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Altayeb, teröristlerin ortak yanının din, ırk, çocuk, sivil, kadın ayrım etmeksizin herkesi öldürmeleri olduğunu söyleyerek, "2 hafta önce cumhurbaşkanımız bir af çıkarmış, silahlı milislerden silah bırakıp teslim olanları yargılanmayacağını açıklamıştı. Bizim silahlı kuvvetlerimiz silah bırakanlara şefkat göstermekte. Biraz önce bahsettiğimiz komutanlardan bir tanesi intikam olarak kadın çocuk yaşlı herkesi öldürdüler" açıklamasında bulundu.

Milislerin bazı sivilleri rehin aldığını ve bu sivilleri serbest bırakmaları için büyük bir para istediklerini söyleyen Altayeb, savaştan uzak siviller yaşadığı bölgelerde birçok sivil vatandaşın da öldürüldüğünü belirtti. Altayeb, "Milisler El Hilaleiye bölgesine geçtiler ve burada yaklaşık 200 kişiyi öldürdüler. Ayrıca gıda ve suyu zehirleyerek birçok insanın ölmesine neden olmuşlar. Bu bahsettiğimiz olaylar sadece geçen hafta ve daha önceki haftalar meydana geldi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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