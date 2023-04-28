Sudan'a tahliye için giden Türk uçağına saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Sudan'da mahsur kalan Türkleri tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağına ateş açıldığını, uçağın buna rağmen emniyetle inişini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sudan'da mahsur kalan Türkleri tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağına ateş açıldığını, uçağın buna rağmen emniyetle inişini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türkleri tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı. Uçak, emniyetle inişini gerçekleştirdi. Personelden yaralanan olmadığı bildirilirken, uçakta gerekli kontroller yapılıyor. - ANKARA