Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı

DENİZLİ Denizli'de hakkında yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan şüpheli, akrabasının evinde JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde aranan şüphelilerin yakalanması için JASAT operasyon başlattı. Hakkında 2009 yılında işlemiş olduğu yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan Yavuz D.'nin (52), saklandığı yer tespit edildi. Bozkurt İlçe Jandarma ve JASAT timlerince yapılan operasyonda Yavuz D., saklandığı akrabasının evinde kıskıvrak yakalandı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen Yavuz D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.