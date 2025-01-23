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SUBÜ Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi ile Okul Duvarlarını Boyadı

SUBÜ Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi ile Okul Duvarlarını Boyadı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, Hayat Arama Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak Kazımiye Cumhuriyet İlkokulu'nun duvarlarını boyadı. Etkinlik, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi.

SUBÜ Etkinlik Atölyesi Topluluğu ve Gönüllülük Çalışmaları dersi öğrencileri ile Hayat Arama Kurtarma Derneği, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Kazımiye Cumhuriyet İlkokulu'nun duvarlarını boyadı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu 'Etkinlik Atölyesi Topluluğu' öğrencileri ile 'Gönüllülük Çalışmaları' dersini alan öğrenciler, Hayat Arama Kurtarma Derneği (HAYAT) iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde Hendek'te bulunan Kazımiye Cumhuriyet İlkokulu'nun duvarları boyandı. İlkokul ve üniversite öğrencilerinin birlikte yer aldığı etkinlikle duvarlar renklendirildi. 2024 yılında birçok etkinlikle Hendek'in meydanlarında, caddelerinde, kurumlarında ve okullarında kendilerini gösterdiklerini vurgulayan Etkinlik Atölyesi Topluluğu Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, 2025 yılının ilk etkinliğinde de anlamlı bir işe imza attıklarını vurguladı. Ayrıca HAYAT ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek birlikte daha birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirme arzusunda olduklarını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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