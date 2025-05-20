SUBÜ Öğrencileri İstanbul'u Keşfetti

SUBÜ Seyahat ve Rehberlik Topluluğu öğrencileri düzenledikleri kültürel gezi ile İstanbul'u keşfetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Seyahat ve Rehberlik Topluluğu tarafından SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'a kültürel gezi düzenlendi. Topluluk Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi İsmet Karataş eşliğinde İstanbul'u yakından tanıma fırsatı bulan topluluk üyesi öğrenciler, tarihi yarımadada bulunan kültürel ve tarihi yapıları yerinde inceledi. Ardından düzenlenen boğaz turu ile şehrin doğal ve tarihi zenginlikleri denizden gözlemlendi. Program boyunca öğrencilere şehir hakkında detaylı bilgiler veren turist rehberi, aynı zamanda öğrencilerin mesleki açıdan da bilgilenmesine katkı sağladı. SUBÜ'nün öğrenci toplulukları, gerçekleştirdikleri etkinliklerle öğrencilerin saha deneyimi kazanmasını ve mesleki açıdan farkındalıklarını arttırmayı hedefliyor. - SAKARYA