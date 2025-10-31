SUBÜ Öğrencileri Eskişehir'in Kültürel Mirasını Keşfetti

SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Topluluğu tarafından, Sapanca Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen gezide öğrenciler Eskişehir'in kültürel mirasını tanıma fırsatı buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rekreasyon Yönetimi Topluluğu, Sapanca Gençlik Merkezi iş birliğiyle Eskişehir'e bir gezi düzenledi. Gezi programı çerçevesinde Masal Şatosu, Balmumu Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Odunpazarı Evleri, Karikatür Müzesi, Haller Gençlik Merkezi ve Porsuk Çayı gibi kültürel mekanlar ziyaret edildi. Etkinlikle öğrencilerin sosyalleşmeleri, yeni yerler görerek çevresel farkındalık kazanmaları ve boş zamanlarını anlamlı biçimde değerlendirmeleri amaçlandı. Rekreasyonun 'seyahat bir farkındalık yolculuğudur' anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen gezi, katılımcılara farklı bir öğrenme ve keşif ortamı sunmayı hedefledi. - SAKARYA