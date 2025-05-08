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SUBÜ'den 'Ailenin Renklerini Keşfet' Eğitimi

SUBÜ'den 'Ailenin Renklerini Keşfet' Eğitimi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2025 'Aile Yılı' çerçevesinde 'Ailenin Renklerini Keşfet' adlı çevrimiçi eğitim düzenledi. Eğitimde katılımcılara kişilik rengi testi uygulandı ve aile ilişkileri üzerine bilgi verildi.

SUBÜ Personel Daire Başkanlığı, 2025 'Aile Yılı' çerçevesinde 'Ailenin Renklerini Keşfet' başlıklı eğitim düzenledi. Farklı kurumlardan katılımcıların da yer aldığı eğitimde kişilik rengi testi de uygulandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, 2025 'Aile Yılı' çerçevesinde farklı kurumlardan katılımcıların da yer aldığı 'Ailenin Renklerini Keşfet' başlıklı bir eğitim düzenledi. SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa tarafından verilen eğitim, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Farklı kurumlardan 100 katılımcının yer aldığı eğitimin moderatörlüğünü Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu yaptı. Eğitimde katılımcılar kendini tanıma ve kişisel gelişim süreçleri, değişim sürecinin önemi, bireysel farkındalık ve sağlıklı aile ilişkileri sağlama konularında bilgi edindi. Eğitim kapsamında katılımcılara kendi kişilik özelliklerini ve bu özelliklerin aile ortamındaki etkilerini daha iyi anlamaları için kişilik rengi testi uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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