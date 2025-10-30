Haberler

SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi Gebze'de Bina Çökmesine Müdahale Etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Olayda dört kişi hayatını kaybetti.

SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi, Gebze'de yaşanan bina çökmesinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arama ve Kurtarma Ekibi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonrası bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı. Olayda binada bulunan beş kişilik aileden dört kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda enkaz kaldırma, çevre güvenliği ve arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Ekip lideri Öğretim Görevlisi Hasip Cana, sahada deneyimli bir ekiple çalıştıklarını belirterek bundan sonraki süreçlerde de ihtiyaç duyulan alanlarda destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - SAKARYA

