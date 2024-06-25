Üye Girişi
Haberler

SUBÜ Akademik ve İdari Personelleri Bayramlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUBÜ'nün akademik ve idari personelleri, Kurban Bayramı'nın ardından düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda bir araya geldi. Rektör Sarıbıyık personellerin bayramını tebrik etti ve birlikte bayramlaştılar.

SUBÜ'nün akademik ve idari personelleri, Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademik ve idari personelleri, Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda bir araya geldi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda bir kokteyl ile gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile birlikte rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, koordinatörler, akademisyenler ve idari personeller katıldı. Rektör Sarıbıyık personellerin bayramını tek tek tebrik etti. Personeller de bir araya gelerek bayramlaştı.

Bayramların birleştirici yönünün kendileri için önemli olduğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Yıllardır sürdürdüğümüz ve bir gelenek haline getirdiğimiz bu buluşmalarımız mesai arkadaşlarımızla bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyor. Bir slogan olarak 'biz bir aileyiz' diyebilmek kolay, ancak bunu gerçeğe dönüştürebilmek ve kurumun en ince noktalarına kadar sinerjiyi sağlayabilmek için böylesi fırsatlarda bir araya gelmek şart. Mesai arkadaşlarımız da bu bütünleşmeye verdikleri önemi davete icabet ederek gösteriyorlar. Bu programımız ile ilgili de bayram vesilesiyle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Allah birlikteliğimizi daim etsin. Hayırlı işlerimizin devamını nasip etsin" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title