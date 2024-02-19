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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ahmet Asım Okat yeniden seçildi

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ahmet Asım Okat, yapılan seçimler sonucunda yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula dernek üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ahmet Asım Okat yeniden seçildi

Dernek binasında yapılan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kuruluna Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, dernek üyelileri şehit aileleri, gazi ve aileleri katıldı.

Genel kurulda yapılan seçimler sonunda mevcut Başkan Ahmet Asım Okat Başkanlığa yeniden seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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