Su yüklü yardım tırı deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti Yerel Haberler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan içme suyu yüklü tır deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan içme suyu yüklü tır deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) deprem bölgesinde hasar tespit ve insani yardım çalışmalarına devam ederken, içinde içme suyu bulunan yardım tırı Hatay'a gitmek üzere Bilecik Valiliği koordinesinde yola çıktı. Üniversitenin bahçesinden hareket eden yardım tırını uğurlayan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuşmasında, "Asrın felaketi olarak adlandırılan, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin bir ekibi hala deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizlerde buradan destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Valiliği Hatay Yerel Haberler

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