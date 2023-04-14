Su taşkını 8 ailenin yaşadığı mezrada yıkıma neden oldu Erzincan'da heyelan sonucu kırılan HES borusundan akan su taşkını 8 ailenin yaşadığı mezrada yıkıma neden oldu.

Su taşkını 8 ailenin yaşadığı mezrada yıkıma neden oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da heyelan sonucu kırılan HES borusundan akan su taşkını 8 ailenin yaşadığı mezrada yıkıma neden oldu.

Erzincan'da yaklaşık 1 haftadır aralıklı yağan yağmur yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışlar bazı noktalarda ise zarara yol açtı. Üzümlü ilçesi Çardaklı köyüne bağlı 8 ailenin yaşadığı Murat Mezrasında su taşkını yıkıma neden oldu. Mezranın civarından geçen HES borusu gelen heyelan üzerine kırıldı. Borudan taşan su mezraya dolarak ahır, merek ve bazı eklentilerin bacalarının, duvarlarının yıkılmasına neden oldu. Yaşanan olay üzerine mezraya AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemede bulunarak zarara yönelik tutanak tuttu.

Zararlarının karşılanmasına yönelik talepte bulunan mezra halkından Cemal Yaralı, "HES borusunun patlaması sonucu mezramız zarar gördü. İlgili ekipler geldi, zarara yönelik tespitlerde bulundular. İnşallah bizim zararımız karşılanır. Bizi mağdur etmezler" dedi.