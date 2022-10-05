Su Sorunu Yaşayan Osmaniyeli Köylü: "Seçim Yaklaşıyor, Su Yok Oy da Yok"

Osmaniye'de yıllardır yaz aylarında köylerinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Eşekle,atla ve tanker ile su taşıdıklarını ifade eden Ali Samet Kocamanoğlu, "Seçim yaklaşıyor, su yok oy da yok" dedi. Köyde suların uzun süre kesilip gelmemesine Mehmet Püsküllüoğlu ise, "Bizim 3-5 tane mezarlıklarımızın suyu, su yetmediği için su olmadığı için kesildi,çeşmelerimiz kesildi.Köylümüz sıkıntı çekmekte, köyler sıkıntı çekmekte" ifadelerini kullandı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de yıllardır yaz aylarında köylerinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Binek hayvanları ve tankerle su taşıdıklarını anlatan Ali Samet Kocamanoğlu, "Seçim yaklaşıyor, su yok oy da yok" dedi. Mehmet Püsküllüoğlu ise, "Bizim 3-5 tane mezarlıklarımızın suyu, su yetmediği için su olmadığı için kesildi, çeşmelerimiz kesildi. Köylümüz sıkıntı çekmekte" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde yıllardır su sıkıntısı çeken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Köyde suların uzun süre kesilip gelmediğini belirten Mehmet Püsküllüoğlu, "Kadirli'nin birçok köyü Karapınar içme suyundan faydalanmaktadır. Burada 10- 15 gün su geliyor gidiyor. 15 gün yok, 1 gün var, 10 gün yok 1 gün var. Burada su sıkıntısı Koçlu köyünde de çekilmekte. Bununla ilgili geçen gün rast geldim orada baktım su tahliyeden fazla var, bu bir şirkete gitmekte. Bizim 3-5 tane mezarlıklarımızın suyu, su yetmediği için su olmadığı için kesildi, çeşmelerimiz kesildi. Köylümüz sıkıntı çekmekte, köyler sıkıntı çekmekte. Eğer bu tahliyede fazla su var, bu kadar su fazla tahliye olabiliyorsa neden bizim mezarlıklarımız ve köylüler bundan su sıkıntısı çekmekte? Su fazlaysa niye biz su sıkıntısı çekiyoruz?" dedi.

"SU YOK OY DA YOK"

Ali Samet Kocamanoğlu ise, "Köyümüzde biz yıllardan beri su sıkıntısı çekiyoruz. Gerek eşekle gerek at ile gerek tanker ile su getiriyoruz. Suyumuz bir 15 gün gidiyor bir 15 gün gelmiyor,1 gün geliyor, 5 gün gelmiyor. Su yok oy da yok, seçim yaklaşıyor su yok oy da yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tahliye suyu

Su hayratları

Mehmet Püsküllüoğlu

Ali Samet Kocamanoğlu