Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı - Haberler

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Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Fadıl Kösedağ - Yerel
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Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandıANTALYA Alanya'da su sayacı ve elektrik panolarında sigortaları çalan şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

ANTALYA Alanya'da su sayacı ve elektrik panolarında sigortaları çalan şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Kızılcaşehir Mahallesinde meydana gelen olayda bir sitenin su sayaçlarının ve elektrik panolarında bulanan sigortaların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu hırsızlık şüphelisi C.D. (31), ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli C.D, adliyeye sevk edildi.

Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

Su sayacı ve elektrik sigortası çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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