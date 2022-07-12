Su oyunları parkında bayram eğlencesi

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda ücretsiz olarak hizmet veren Osmangazi Belediyesi Su Oyunları Parkı, çocukların akınına uğradı. Yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkanı sunan Su Oyunları Parkı'na gelen çocuklar, gün boyu çıkmadıkları parkta suyla serinleyip gönüllerince eğlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Sukaypark tesislerinde hayata geçirilen Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı, Kurban Bayramında çocukların akınına uğradı. Bayramın ikinci gününden itibaren ücretsiz olarak hizmet veren tesisi dolduran çocuklar, içerisinde su kaydırağı, su çemberi, su palmiyesi, su jeti gibi 20 farklı oyun grubu bulunan Su Oyunları Parkı'nda gün boyu eğlencenin keyfini çıkardı. Çocukları ile birlikte tesise gelen aileler de, suların içinde güvenli bir şekilde eğlenen çocuklarını keyifle izledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplam 660 metrekare alan üzerine inşa edilen, içerisinde çocukların su altında eğlendiği 20 farklı oyun grubu bulunan tesisin, yaz aylarında çocuklara alternatif bir eğlence fırsatı sunduğunu söyledi. Su Oyunları Parkı'nın, geçen yıl olduğu gibi bu bayramda ücretsiz olarak hizmet verdiğini söyleyen Başkan Dündar, "Su Oyunları Parkımız, açıldığı günden itibaren büyük ilgi görüyor. Yaz aylarında aileleri tarafından tesise gelen çocuklar su kaydırağı, su çemberi, su palmiyesi, su jeti gibi 20 farklı oyun grubuyla eğlenceli vakit geçiriyor. Pazartesi ve Salı hariç haftanın 5 günü açık olan tesisimizi, bayramda ücretsiz yaparak çocuklarımıza bayram eğlencesi hediye etmek istedik" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel