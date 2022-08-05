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Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi

Su içemeye gelen dağ keçileri görüntülendi

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adıyaman'da, su arayan dağ keçileri görüntülendi.

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Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Adıyaman'da, su arayan dağ keçileri görüntülendi.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan bir maden ocağına gelen ve su içmeye çalışan dağ keçileri, buradaki çalışanlar tarafından fark edildi. Susuzluktan maden ocağına kadar inen ve su arayan yaklaşık 20'e yakın dağ keçisi burada bulunan çalışanlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Susuzluktan maden ocağına kadar inen dağ keçileri burada da akarsu bulamayınca bulundukları yerden hızla ayrıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman su Yerel Haberler

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