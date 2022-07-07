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Su eğlence dünyasında yüzme kursları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Su eğlence dünyasında yüzme kursları başladı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye ait Su Eğlence Dünyası'nda yüzme kurslarına başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye ait Su Eğlence Dünyası'nda yüzme kurslarına başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Başkan V. Subaşı, öğrencilere dondurma ikram ederek, fotoğraf çektirdi. Bilecik Belediyesi olarak çocukların verimli ve keyifli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla Yaz Spor Okullarının birçok dalda kurs verdiğini hatırlatan Subaşı, "Yaz Spor Okullarında başlayan yüzme kurslarını, çocuklarımız üşümesin diye bu hafta başlatabildik. Burada uzman eğitmenlerimiz aracılığıyla çocuklarımıza güzel hizmetler veriyoruz. Yüzme, basketbol, futbol ve tenis alanlarında binlerce çocuğumuz güzel ve keyifli bir yaz dönemi yaşıyor.

Diğer yandan Yaz Bilim Kampında da çocuklar güzel aktivitelerle buluşuyor. Belediye Başkanlığı olarak çocuklara önümüzdeki dönemde de faydalı etkinlikler hazırlayacağız. Bizlere güvenerek, çocuklarını teslim eden tüm ailelere de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anne ve babalar da Başkan V. Subaşı'ya verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik su Yerel Haberler

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