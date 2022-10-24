Su altında yaptıklarıyla dünyada bunu başaran üçüncü kişi oldu

Eskişehir'de bulunan Sakaryabaşı bölgesinde gerçekleştirdiği dalışla su altında resim yapan ressam Çağdaş ilim, dünyada bunu başarabilen üçüncü kişi oldu.

Ressam ve tasarımcı Çağdaş İlim, 30 yıl boyunca devam ettiği hemşirelik kariyerinin yanında resme duyduğu ilgiyi mesleği haline dönüştürdü. Bu ilginin yanında dalış eğitmeninin verdiği tavsiyeyle su altında resim yapmaya karar veren Çağdaş İlim, resim ve dalış tutkusunu suyun altında birleştirerek görsel bir şölene imza attı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek adına su altında resim yaptığını söyleyen İlim, Dünya'da su altında dalışla resim yapmayı başaran üçüncü kişi oldu.

"Sanat, bir farkındalık oluşturmaktır"

18 yaşında sağlık sektörüne atandıktan sonra zaman içinde resim öğretmeninin tavsiyesiyle resim çizmeye başladığını belirten Çağdaş İlim, iki büyük tutkusunu aynı anda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Dünya'da su altında resim yapan çok az insan olduğunun altını çizen İlim, "Bunu yapan üçüncü kişi olduğumu biliyorum. İnsanlara bir farkındalık oluşturmak adına su altına inerek resim yapmaya karar verdim. Ülkemizde ve Mısır'ın çeşitli dalış noktalarında, su altına tüplü dalışlarla resim yapmaya çalışıyorum. Bu durum tamamen dalış okulumda bulunan eğitmenimin fikriydi. Su altında resim yapan çok az insan vardı. Sadece Rus bir kadın ve erkek yapabilmiş. Eğitmenim bana, 'Üçüncüsü neden sen olmayasın' diye sordu. Bu fikir beni çok heyecanlandırdı. Zaten sanat, bir farkındalık oluşturmaktır. Mesaj kaygısı ile birlikte su altındaki kirliliğe ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için su altında resimler yaptım. Tabii ki su altı resimlerim için özel ve farklı boyalar kullanıyorum. Suyun altındaki canlılara zarar vermeyen ve ekolojik dengeyi bozmayan organik boyalar kullanmamamız gerekiyor. Suya karışmayan yağ bazlı boyalar, spatula ve fırçayla eserimi suyun dibinden ortaya çıkarıyorum. Daha çok portre çalışıyorum. Sanat başlı başına çok heyecan veren bir konu. Bunu çok zor bir spor olan dalışla birlikte birleştirince ortaya çok ilgi çekici eserler çıkıyor" dedi. - ESKİŞEHİR