Su Altı Arama Kurtarma Uzmanından Boğulma Olaylarına Dikkat Uyarısı

AFAD'a akrediteli Türkiye'nin ilk Su Altı Arama Kurtarma Derneği olan Türkuaz Arama Kurtarma Derneği'nin Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, havaların ısınmasıyla beraber yaşanan boğulma olaylarına dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkuaz Arama ve Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, "Yaz ayları geldiği için artık bölgemizde kapalı su dediğimiz baraj ve ırmaklarda, göletlerde oluşacak kazalarla alakalı olarak vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalarını talep ediyoruz. Havalar ısındı ve insanlar piknik alanlarına, dere kenarlarına, su kenarlarına, göl kenarlarına gitmekteler. Bu durumda da doğal olarak insanlar serinlemek amacı ile suya giriyorlar. Bu tür yerlere girdikleri zamanda boğulma olayları ile karşı karşıya geliyoruz. Zaten bölgemizdeki sular kapalı sular ve etraflarında suya girmek tehlikeli ve yasaktır levhalarıyla bunlar belirtilmiş durumdadır. Zaten kanunen de bu tür sulara girilmesi yasaktır. İnsanlar boğulurken ses çıkaramazlar ve sadece el hareketleri ile gösterebilirler. Eğer bunları takip eden birisi varsa kişinin boğulduğunu anlayabilirler. Öbür taraftan asla yardım çağrısında bulunamazlar. Boğulma olayı sessiz sedasız olur ve etrafında kişiler farkında bile olmaz. Suya girildiğinde boğulmamak için kıyıya paralel olarak yüzülmesini tavsiye ederim" dedi.

Temel, "Kapalı suların deniz suyuna kıyasla kaldırma kuvveti olmadığı için bu sularda hareketi bırakınca çökme başlar. Bu çökme başladığında da insanlar panik olmaya başlar. Suya girdiğiniz zaman ayağınıza sarmaşık dolanması olabilir, balık dokunmuş olabilir. Bunlardan dolayı da korkuya bağlı olaraktan panik gerçekleşir. Bu paniğe bağlı olarak hızlı bir şekilde suya batma olur. Nefes kontrolünüzü artık kaybedersiniz ve boğulma olayı başlamış olur. Bir boğulma olayına şahitseniz, yüzme bilmiyorsanız kesinlikle kurtarmak için müdahalede bulunmayın. Yüzme konusunda iyiyseniz, mümkün olduğunca kazazedeyi sakinleştirerek, size saldırmasını engelleyerek ya arkadan müdahale ederek operasyonu yapabilirsiniz. Herhangi bir boğulma olayına yine şahit olduğumuzda, ilk olarak 112'yi arayarak olayı anlatıp konum bilgisi vererek çağrı yapılması ve bölgeye arama kurtarma ekipleri gelmesini sağlayabilirsiniz" diye konuştu. - KAYSERİ