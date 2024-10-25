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STM'nin Taktik Mini İHA Sistemleri SAHA EXPO'da Tanıtıldı

STM'nin Taktik Mini İHA Sistemleri SAHA EXPO'da Tanıtıldı
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Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, SAHA EXPO'da geliştirdiği Taktik Mini İHA sistemlerini sergiledi. Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü TOGAN'ın uçuşları büyük ilgi gördü.

Türk savunma sanayiinde, milli ve yenilikçi sistemler geliştiren STM'nin geliştirdiği Taktik Mini İHA Sistemleri SAHA EXPO'da göz doldurdu. Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü TOGAN'ın uçuşları nefes kesti.

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından olan STM, geliştirdiği yüksek teknolojili taktik mini İHA sistemleri ile Tük Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ve terörle mücadele aktif olarak kullanılan; Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, milli gözcü İHA TOGAN ve mühimmat bırakan İHA BOYGA'nın yanı sıra geliştirilme aşaması devam eden akıllı dolanan mühimmat sistemi ALPAGUT ve sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU yüksek ve milli teknolojiye sahip.

STM SAHA EXPO çerçevesinde mini İHA sistemlerini sergilerken, FPV drone alanında da KARGU ve TOGAN'ın uçuşları da canlı olarak katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Yüksek teknoloji ürünler geliştirdiklerini belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "STM Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde özellikle ileri mühendislik olan alanlarda çözüm oluşturmaya çalışan mühendislik şirketi. Özellikle 2016-2017 yıllarında Tük Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen meskun mahal operasyonları sonrasında bu tarz cihazlara ihtiyaç duyulmuştu. O dönem de yurt dışından tedarik etmek gibi formüller konuşulurken, STM olarak biz bunları yapabiliriz diye ortaya çıktık. İlk olarak KARGU ile başladık. Çok kısa bir süre içinde KARGU, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Oldukça aktif bir şekilde kullanılıyor. Sahadan aldığımız geri beslemelerle biz bugün dahil KARGU'yu iyileştirmeye çalışıyoruz. KARGU'nun 3 farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihracatı gerçekleşmiş vaziyette. Yine SAHA'da duyulan ihtiyaçlar kapsamında TOGAN'nımızı geliştirdik. Bir gözcü dron çok üstün yetenekleri var. Görüntü işleme yapay zeka kullanımı gibi son derece gelişmiş teknik özellikleri sayesinde Silahlı Kuvvetlerimizin elini son derece güçlendirebilecek bir ürün. Biz asılında ihtiyaçlara göre başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin elini güçlendirebilmek için özelikle teknoloji yoğun alanlarla ürün geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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