STK'lardan Malatya'da depremzedelere günlük iftar yemeği

Asrın felaketinin ardından bu yıl Ramazan ayını buruk bir şekilde geçiren Malatya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile kurulan çadırlarda depremzedeler iftarlarını açıyor.

Asrın felaketinin ardından bu yıl Ramazan ayını buruk bir şekilde geçiren Malatya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile kurulan çadırlarda depremzedeler iftarlarını açıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkımın olduğu Malatya'da bu yıl Ramazan ayı buruk bir şekilde geçiyor. Binlerce kişinin başka kentlere gittiği Malatya'da kalanlar ise konteyner ve çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Asrın felaketi sonrası gelen Ramazan ayında da depremzedelerin yanında olan sivil toplum kuruluşları açtıkları iftar çadırları ile vatandaşların yanında oluyor.

Depremin ilk anından itibaren Malatya'da depremzedelere günlük 3 öğün yemek ikramı yapan dernekler, Ramazan ayında da kurduğu çadırlarda iftar ve sahur ikramında da bulunuyor. Dernekler, Malatya Koordinasyon Merkezi aracılığıyla depremzedelere iftar yemeği ikramında bulunuyor. Hayırseverlerin yardım ve bağışları ile verilen iftar yemeklerini alan Malatyalı depremzedeler, ilk andan itibaren yanlarında olan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. - MALATYA