STK'lar Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Demokrasi Parkında Filistin'e destek amaçlı basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun düzenlediği basın açıklamasına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi parti başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Burada düzenlenen basın açıklamasında Filistin için dualar okunurken İsrail'e de tepkiler gösterilerek lanet edildi.

Yapılan açıklamalar sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. - ADIYAMAN