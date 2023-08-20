STK'lar aşure programında bir araya geldi

Düzce'de Erzurumlular Derneği Gençlik Kollarının hazırladığı aşure programı şehirdeki Sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini bir araya getirdi.

Düzce Erzurumlular Derneği Gençlik Kolları üyeleri tarafından aşure yapıldı. Düzce'deki bütün sivil toplum örgütlerinin yönetim kurulu başkanlarının ve üyelerinin katıldığı programa siyasi partilerin il başkanları ve yönetim kurulları da katılarak destek verdi.

Aşure programında konuşan Düzce Erzurumlular Derneği Başkanı Osman Kucur; "Bolluk ve bereket anlamına gelen aşuremizi gençlik kollarımız hazırlamışlardı. Bizde bu aşureyi hem dernek üyelerimiz ile hem de ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin başkan ve yönetim kurullarıyla paylaşalım istedik. Böylece aşurenin anlamına yakışanı yaptığımızı düşünüyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE