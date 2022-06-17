Stanttan elde edilen gelirle elektrikli motor alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stanttan elde edilen gelirle elektrikli motor alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Stanttan elde edilen gelirle elektrikli motor alındı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen Düzce Otları Bereket Festivalinde açtıkları stant üzerinden elde edilen gelirle alınan elektrikli motorlarla iki özel gereksinimli bireyin sevinmesini sağladı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen Düzce Otları Bereket Festivalinde açtıkları stant üzerinden elde edilen gelirle alınan elektrikli motorlarla iki özel gereksinimli bireyin sevinmesini sağladı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, belediyenin gülen yüzü olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanlarında olmaya ve gönül belediyeciliğinin örneklerini sergilemeye devam ediyor. Evde bakım, öz bakım hizmetleri başta olmak üzere sıcak yemek hizmeti, hasta yatağı, akülü ve tekerlekli sandalye destekleriyle vatandaşların ihtiyaçlarını giderme çalışmalarına aralıksız devam eden müdürlük, 2-5 Haziran tarihleri arasında kent meydanında düzenlenen Ot festivalinde stant kurarak, müdürlük personelleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin satışını gerçekleştirdi.

Sosyal sorumlulukla farkındalık oluşturan ve sosyal belediyeciliğin örneklerine bir yenisini ekleyen Müdürlük, elde edilen gelirle engelli vatandaşların kullanımına uygun çift kişilik elektrikli motor alımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın da katıldığı teslim töreni duygusal anlara sahne oldu. Mergiç Mahallesinde ikamet eden Selim Yikit'e teslim edilmesini sağlayan ekipler, Yikit'in kullandığı eski motorun da eksiklerinin giderilmesini sağlayarak yeniledi.

Ekipler, yenilenen ve eksikleri giderilen diğer motoru ise Körpeşler Mahallesinde ikamet eden minik Erva'ya teslim ederek bir kez daha yüzleri güldürmeyi başardı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title