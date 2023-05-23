SSB Başkanı Demir, Tayfun'un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2'nci kez test atışı gerçekleştirdiği görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2'nci kez test atışı gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor. Tayfun Füzesi'nin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. Tayfun ile Türk Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak. - ANKARA