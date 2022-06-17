Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: "En iyi tarçın bizde" - Haberler

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Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: "En iyi tarçın bizde"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: 'En iyi tarçın bizde'

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen tarçın etkinliğinde konuşan Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen, "En iyi tarçın Sri Lanka'da" dedi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen tarçın etkinliğinde konuşan Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen, "En iyi tarçın Sri Lanka'da" dedi.

Saf Seylan tarçını üreten ve ihraç eden tek ülke olan Sri Lanka, 23 Şubat'ta Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldı.

Dünya tarçın pazarının yüzde 85'ini oluşturan saf Seylan tarçınını tanıtmak ve sahip olduğu farklılıkları, yararlarını duyurmak amacıyla Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen, "En iyi tarçın Sri Lanka'da" dedi.

Sri Lanka'da üretilen baharat ve benzeri ürünlerin yüzde 90'dan fazlası, küresel yiyecek ve içecek, ilaç ve kişisel bakım ürünleri endüstrisinde kullanılıyor. Saf Seylan tarçını ise üretilen tüm baharatlar arasında en ünlüsü olarak kabul ediliyor ve 'gerçek tarçın' olarak anılıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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