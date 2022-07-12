Srebrenitsa Katliamının yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı - Haberler

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Srebrenitsa Katliamının yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Srebrenitsa Katliamının yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

Düzce Belediyesi, Srebrenitsa Katliamının 27. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

Düzce Belediyesi, Srebrenitsa Katliamının 27. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenledi. Düzce Millet Bahçesindeki fotoğraf sergisi 3 gün boyunca açık kalacak.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) de destek verdiği Srebrenitsa Soykırım'ı Fotoğraf Sergisi'nde onlarca fotoğraf sergileniyor. Boşnak fotoğraf sanatçısı Veliya Hasanbegoviç'in fotoğraflarının yer aldığı sergi, 13 Temmuz Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiyi gezen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "İnsanlık tarihinin utanç sayfası, Srebrenitsa Soykırımının 27. yılında, şehit düşen Boşnak kardeşlerimiz için böyle bir sergi düzenlemek istedik. İnsanlık tarihinin kara lekesi olan Srebrenitsa Soykırımının acısı halen yüreğimizde. Bundan 27 yıl önce şehadete eren 8 bin 372 kardeşimizi rahmetle anıyorum. Tüm Düzcelileri sergimize devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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