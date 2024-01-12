Adıyaman'da 'Spor Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme' Projesi Tanıtıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü arasında "Spor Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme" Projesi'nin işbirliği protokolü ve tanıtımı gerçekleştirildi.

Düzenlenen işbirliği protokol imza ve tanıtım töreni Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abuzer Gelse, Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz ve okul müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım ve imza töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından projenin amaç ve hedefleri, proje uygulama aşamaları ve projenin beklenen sonuçlarının anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje ile 6 Şubat'ta Adıyaman'da meydana gelen büyük depremin ardından öğrencilerimizin psikolojik ve sosyal anlamda desteklenerek rehabilite edilmesi, gençlerimizin depremin izlerini silip, eğitim ve günlük yaşamlarında sağlıklı bir dönüşüm sağlamalarına katkı sunmak ve bu çerçevede, sanat, spor ve kültür etkinlikleri ile her öğrencinin kendi yeteneğinin farkına varması amaçlanmaktadır. Böylece, gençlerin duygusal ve sosyal iyileşmelerine katkı sağlanması planlanmaktadır.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, protokol imza töreninde yaptığı konuşmasında, "Ülkemizin geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan biri de kuşkusuz ki eğitimdir. Ancak, bugünün dünyasında sadece akademik başarılı bireyler değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında da güçlü bireyler yetiştirmek zorundayız. Bu doğrultuda, ilimizde başlatılan "Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi", gençlerimizin sadece bilgi sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda yenilikçi düşünce, estetik anlayış, sağlıklı bir yaşam tarzı ve geleneksel oyunlara olan ilgiyi kazanmalarına yönelik bir adımdır.

Amacımız, öğrencilerimizi mutlu, başarılı, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Projemizle; ortak değerleri özümsemiş, sevgiyi, kardeşliği ve paylaşmayı seven öğrenciler yetiştirmenin her şeyden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Akademik olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirirken aynı zamanda, dostluğu, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp, topluma kişilik sahibi, sağlıklı bireyler kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda bağımlılıkla mücadele ederek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi'ni başlattık.

Bu projenin temel hedeflerinden biri de öğrencilerimizin kültürel mirasımıza sahip çıkmasını teşvik etmek ve onları sanatın güzellikleriyle buluşturmaktır. Kültür, insanın kimliğini şekillendiren temel unsurlardan biridir ve bu proje ile gençlerimize kültürün değerini anlatarak, kültür zenginliğimizi gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Kültür ve sanatla birlikte sporun önemi de göz ardı edilemez. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihni beraberinde getirir. Bu projede, gençlerimizi spor yapmaya teşvik ederek, fiziksel aktivitenin hayat kalitesini artırdığı gerçeğini vurgulamak istiyoruz. Spor, disiplin, takım çalışması ve liderlik gibi önemli becerilerin de gelişmesine katkı sağlar. Bu projeler kapsamında, her bir öğrencinin en az bir sosyal, kültürel aktivite ve geleneksel oyunlara katılımını sağlayarak, en az bir spor dalında aktif olarak eğitim almalarını hedefledik. Yapmış olduğumuz projeyle öğrencilerimizi bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz madde ve sosyal medya bağımlılığıyla mücadele kapsamında gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe adım atmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Bu proje sadece birkaç kelimeyle ifade edilemeyecek kadar kapsamlı ve önemli bir adımdır. Proje kapsamındaki etkinliklere tüm ilçelerimizdeki okullarımızda topyekün bir çalışma başlatıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte başarılı olacağımıza inanıyor, gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireyler olarak yetişmeleri için el birliğiyle çalışarak bize emanet nesilleri geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaya davet ediyorum. Sonuç olarak, Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme Projesi'yle ilgili desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Dr. Osman Varol ve paydaş kurumlarımızın il müdürleri olmak üzere, projede emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Gençlerimizi geleceğe daha donanımlı ve bilinçli bir şekilde hazırlamak için bir araya geldik. İl genelinde bu projenin başarılı bir şekilde uygulanması için el birliğiyle çalışacağımıza inanıyor, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü arasında protokoller karşılıklı olarak imzalandı.

İmza töreninin ardından projenin yürütülmesiyle ilgili okul müdürleri tarafından gelen sorular il müdürleri tarafından cevaplandı. - ADIYAMAN