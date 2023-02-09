Spor salonu en acı misafirlerini ağırlıyor Yerel Haberler Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, işlemler için spor salonunda toplanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, işlemler için spor salonunda toplanıyor. Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve şehirde büyük bir yıkma neden olan depremde, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Osman Sayın Spor Salonu'nda toplanmaya başlandı. Yetkili ekiplerce kayda alınan cenazeler, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim ediliyor. Spor salonundaki görüntü görenlerin yüreğini burkuyor. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Yerel Haberler

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