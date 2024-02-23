Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adıyaman'da Yatırımları İnceledi

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'da yapılan çalışmalar ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile beraber Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek ilçedeki spor yatırımlarını ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, hizmet müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımıyla Besni Gençlik Merkezinde bir araya gelerek toplantı yaptı.

Adıyaman'ı yeniden eski günlerine getirmek için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, "Yaşadığınız her şey çok büyüktü. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından yürütülen çalışmalarla Adıyaman'ı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız inşallah. Adıyaman'daki spor tesislerinin mevcut durumu, faaliyet gösterilen spor branşları, il genelindeki spor kulübü ve sporcu sayısı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, büyük bir hızla devam ediyor. Adıyaman her şeyin en iyisini hak eden ve spor anlamında bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biriydi. İnşallah yine öyle olmaya devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN