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Spor aktiviteleri ile gönüllerince eğlendiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Spor aktiviteleri ile gönüllerince eğlendiler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli çocuklar, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendiler.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel gereksinimli çocuklar, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendiler.

Meslek Yüksekokulu çok amaçlı spor sahasında Öğr. Gör. Emre Yamaner'in koordinatörlüğünde Fizyoterapi programı öğrencilerinin organize ettiği etkinlik çerçevesinde özel gereksinimli çocuklarla ile bir araya geldiler. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar ile çeşitli sportif oyunlar oynanarak eğlenceli anlar yaşandı. Yüksekokul öğrencileri tarafından özenle hazırlanan istasyon oyunları ile özel gereksinimli çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendiler - ÇORUM

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Hitit Üniversitesi Sungurlu Çorum Yerel Haberler

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