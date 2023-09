Spor A.Ş.'den Görkemli Dönem Sonu Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Yaz Dönemi Spor Okulu Dönem Sonu Etkinliği'ne katıldı. Törende yaz dönemi spor okullarından mezun olan kursiyerlerin coşkusuna ortak olan Başkan Büyükkılıç; "Amacımız bu şehrin huzurunu, güvenliğini, bu şehrin olumlu olarak anılmasını ve tanıtılmasını hep beraber sağlamak. Kayseri'mizle gurur duyuyoruz " dedi.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Dönemi Spor Okulları'nın dönem sonu etkinliği gerçekleştirildi. Anadolu Harikalar Diyarı Sukay Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Spor A.Ş. eğitmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Büyükkılıç, etkinlik alanındaki sahalarda Spor A.Ş. Spor Okulları öğrencilerinin sportif faaliyetlerini inceledi. Öğrencilere eşlik eden Başkan Büyükkılıç, gençlerle birlikte voleybol oynayıp, raket salladı ve günü anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Veliler ile de sohbet eden Büyükkılıç, miniklerle yakından ilgilendi. Etkinlikte alkışlar eşliğinde sahneye çıkan ve katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, birlik beraberlik mesajı vererek, "Sizlerle birlikte olmak, ay yıldızlı Türk bayrağımızı hep beraber dalgalandırmak, Mevla'm gönderden indirmesin, ezanlarımızı da susturmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında hep beraber azanlarımızla, devletimizle, milletimizle, inancımızla yaşamayı Mevla'm lütfetsin" dedi. Büyükkılıç, çocuklarını Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'ye emanet eden velilere teşekkür ederek, "Her şeyden önce sizlerin güvenine layık olmak adına bizlere sevgili yavrularımızı emanet ettiğiniz için veliler olarak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Buraya severek, koşarak gelen Spor A.Ş.'mizin yapmış olduğu bu çalışmalarda yer almak suretiyle hem sağlıklı hem sosyal yönden kendisini geliştiren ve yaz dönemini en verimli şekliyle geçirmek suretiyle Pazartesi günü başlayacak olan eğitim dönemine de hazırım diyerek arkadaşlarıyla buluşacak yavrularımıza hem teşekkür ediyor hem başarılar diliyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş. marifetiyle Kayserililere sunduğu hizmetlerden söz eden Başkan Büyükkılıç, "Herkesin doğasına uygun şekliyle sporlar açısından her fırsatı veren yaz döneminde sizlere verdiğimiz eğitim. 17 tesisimizde sizlere hizmet veriyoruz. Yetmiyor parklarımızda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sadece şehir merkezinde bunu yapmıyoruz. Spor A.Ş.'miz bu hizmetleri verirken KAYMEK vasıtasıyla ilçelerimizin tamamında her birinde gençlik ve kadın merkezlerimiz var, spor merkezlerimiz var, yüzme havuzlarımız var, sevgili yavrularımıza elbette ki oralarda da bu hizmeti veriyoruz. Kısacası Kayseri'mizin her ilçesi merkeziyle beraber cıvıl cıvıl, pırıl pırıl. Geleceğimiz olan, ümidimiz olan sevgili yavrularımız vasıtasıyla şenleniyor. Biz sizlere sağlıklı, başarılı ömürler temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, öğrenci dostu bir hizmet anlayışı ile eğitime verdikleri destekleri de hatırlatarak şunları söyledi;

" Kayseri'miz sadece sanayi ve ticaret merkezi olarak anılsın istemiyoruz. Sporun da merkezi olsun, kültürün de merkezi olsun, eğitimde de en başarılı şekilde kendisinden söz ettirsin. Kayseri'mizi en güzel şekliyle anılması için gençlerimizi yüreklendirmek, sahiplenmek, ihtiyacı olanlara da destek vermek amacıyla 10 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs veriyoruz. Tam 40 milyon TL. 20 bin ilkokul, ortaokul, lise öğrencimize kırtasiye yardımı adında para veriyor, bütçelerine destek oluyoruz. Amacımız bu şehrin huzurunu, güvenliğini, bu şehrin olumlu olarak anılmasını ve tanıtılmasını hep beraber sağlamak. Kayseri'mizle gurur duyuyoruz. İşte bu anlayış içerisinde geleceğin Mimar Sinan'larını yetiştirmek amacıyla ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı, inançlı, sağlıklı, kültürel yönüyle zenginleşmiş, özgüven içerisinde ben Kayseri'de yaşıyorum, Kayseri'de yetiştim deme onurunu taşıması temennisiyle tekrar her birinizin alnında öpüyorum sevgili yavrularımız. Sağlıklı, başarılı, huzurlu nice yıllar diliyorum. Kışın da Erciyes Kayak Merkezi'ni unutmayalım, inşallah orada gerekli çalışmaları yaparak o spor alanında da yer alalım."

Kayserilileri 24 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Mimar Sinan temalı 3'üncü Kayseri Yarı Maratonu'na davet eden Başkan Büyükkılıç, "24 Eylül yarı maraton yarışmamıza bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sürpriz ödüllerimiz var. İnşallah 24 Eylül Pazar saat 9.30'da başlayacak. Ben de koşacağım, yarışacağız. Bekliyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından Spor A.Ş. Yaz Dönemi Spor Okulları'ndan mezun olan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Tören sonunda minikler, gençler ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmayarak, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve Büyükşehir'in katılımcılar için hazırladığı ikramlıkları vatandaşlara dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 17 spor tesisi ve 5 parkta 3 dönem halinde düzenlenen Yaz Dönemi Spor Okulları'ndan toplam 15 bin 32 kişi eğitim aldı. 84 spor eğitmeninin görev yaptığı yaz dönemi spor okullarında 16 spor branşında eğitimler verildi. Yaz Dönemi Spor Okulları'na kayıt yaptıran vatandaşlar zengin içeriklere sahip eğitimlerle dop dolu bir yaz dönemi geçirdi. - KAYSERİ