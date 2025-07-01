SPK'dan bin 150 BEUN öğrencisine finansal okuryazarlık eğitimi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN), İŞKUR Gençlik Programı kapsamındaki öğrencilerine Türkiye'de ilk kez Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde çevrim iç olarak İŞKUR Gençlik Eğitimi programından faydalanan lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" gerçekleştirildi. Böylece programının ilk ve pilot uygulaması Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde gerçekleştirilerek öğrencilere kapsamlı bir finansal okuryazarlık eğitimi verildi.

Program kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından öğrencilere finansal okuryazarlık hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Program çerçevesinde, bireylerin yalnızca ekonomik refahlarını artırmaları değil, aynı zamanda daha sağlıklı kararlar almaları, krizlere karşı daha dirençli olmaları ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri gerektiğinin altı çizildi. Özellikle finansal okuryazarlığın erken yaşlarda kazandırılması, bireysel düzeyde refahın teminatı olduğu kadar makro ölçekte de güçlü ve istikrarlı bir ekonominin temel yapı taşı olduğu ifade edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen eğitim programı hakkında açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şu sözleri dile getirdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "Finansal Okuryazarlık Eğitimi"nin Türkiye'de yükseköğretim kurumları arasında bir ilki temsil etmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası akademik camiada her daim önemli projelere imza atan Üniversitemiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde gerçekleştirdiği "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" öğrencilerimizin bu alandaki önemli bilgilerle donatılması açısından oldukça kıymetlidir. Nitekim Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında bir ilk olarak çağımızın en önemli alanlarından birini teşkil eden "Finansal Okuryazarlık Eğitimi"nin ilk kez Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde verilmesi bu alanda gerçekleştirdiğimiz öncü çalışmaların da apaçık bir göstergesidir. Çağımızın en kritik alanlarından biri olan finansal okuryazarlık konusunda öğrencilerimizi donatmak, sadece bireysel refahlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkemizin ekonomik istikrarına da katkı sağlamaktır. Bu eğitim, Üniversitemizin akademik vizyonu ve toplumsal sorumluluğunun somut bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mayıs'ı Finansal Okuryazarlık Günü olarak ilan etmesi ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in bu projeyi himayeleri altına alması, Türkiye'de finansal bilinç ve tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması adına atılmış çok değerli adımlardır. Bizler de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu milli seferberliğe öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Nitekim 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü münasebetiyle 29 Mayıs 2025 tarihinde Üniversitemiz ev sahipliğinde BEUN Bilim İletişimi Ofisi ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri: Finansal Okuryazarlık" programı, finansal okuryazarlık farkındalığının artırılması noktasındaki çabalarımızın en güzel göstergelerinden biridir. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde hayata geçirilen Bilim İletişim Ofisi projesinin Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu program hem akademik camiamız hem de Zonguldak halkı için finansal okuryazarlığa dönük farkındalığın yükseltilmesinde önemli bir mihenk taşı oldu. Bugün ise 1150 öğrencimize yönelik çevrim içi gerçekleştirilen "Finansal Okuryazarlık Eğitimi"nde öğrencilerimizin gelecek hayatlarında önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz finansal planlama, bütçe yönetimi, paranın rasyonel kullanımı hakkında uzmanlar tarafından kayda değer bilgi ve tecrübeler paylaşıldı. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin uluslararası alandaki tasarruf eğilimleri oranını ve mantıklı tasarruf bilincini artıracak olan finansal okuryazarlık seferberliğinin ön plana çıkmasını sağlayacak 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nü ilan ederek finansal bilincin geliştirilmesine değer katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte bugün böylesine anlamlı programın düzenlenmesinde ve programın çevrim içi olarak Üniversitemizde gerçekleşmesinde büyük katkı sunan başta Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ailesi ve programa değerli iş birlikleriyle emek veren Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül ile tüm Sermaye Piyasası Kuruluna ve bütün İŞKUR ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimizi de bu eğitimde gösterdikleri ilgi ve gayret için tebrik ediyor, hayatlarında önemli bir fark yaratacağına inandığımız bu bilgilerin yol gösterici olmasını temenni ediyorum." - ZONGULDAK