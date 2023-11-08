"Soykırımın Başkenti Gazze" sergisi açıldı: Sanatçılar bazı eserlerde kendi kanlarını kullandı

Atatürk Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekmek için "Soykırımın Başkenti Gazze" sergisini açtı. Sergide sanatçılar bazı eserlerde kendi kanlarını kullandı.

Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide öğretim üyeleri, doktora ve lisans öğrencilerinin ortaya çıkardığı eserler ziyaretçileri derinden etkiledi. "Soykırımın Başkenti Gazze" sergisinde sanatçıların kendi kanlarını kullanarak hazırladığı Filistin Haritası, şapkalardan damlayan kan ve küçük bebeklerinin cesetlerini andıran kefenlenmiş modellerin olduğu 53 eser yer aldı. Serginin açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğrencilerin katıldı. Sergi 17 Kasım'a kadar açık kalacak.

"Bu sergi insanlık için bir uyanış çağrısıdır"

Serginin açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Gazze'de yaşanan savaşı ve bu çatışmanın insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, " Gazze'deki zulmü kınıyoruz. Bu sergi, insanlık için bir uyanış çağrısıdır. Gazze'de yaşanan savaşın getirdiği acıları ve travmaları anlatan bu eserler, umarım insanlar arasındaki anlayışı artırmak, bu tür zulümlere, soykırımlara ve trajedilere son vermek için farkındalık oluşturmak için yardımcı olur. Gazze, tarih boyunca birçok zulme ve soykırıma dayanmış bir topraktır. Ancak son yıllarda yaşanan savaşların insanlara daha fazla acı ve zorluklar getirdiğini görmekteyiz. Gazze halkı zorluklara karşı inanılmaz bir direnç ve dayanıklılık gösterdi" diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Tatar, Gazze'de ve Filistin topraklarında dünyanın gözü önünde ve batılı devletlerin destekleriyle soykırım işlendiğini vurgulayarak, "Şehit edilenler genel olarak çocuklar, kadınlar ve siviller. Bu insan olarak herkesi derinden yaralıyor. Bu tür bir duyguyla sanatçı arkadaşlarla birlikte böyle sergi organizasyonu düşündük ve Gazze'deki soykırımı anlatan eserler yaptı. Bu soykırımların hepsi neredeyse tek seferlik olup biten olaylar. Fakat bu özellikle son 50 yıldır yoğunlaşmış sistematik bir soykırım olduğu için Gazze toprakları bir anlamda soykırımın başkenti durumuna gelmesi nedeniyle böyle bir sergi başlığı kullandık. Sergide etkileyici işler var. Buradaki bütün işler temel itibarıyla başkalarının acısını hissetmemizi sağlayacaktır. Bu sergiyle vermek istediğimiz temel mesaj bu. Eserlerde kullanılan kan dikkati çekti. Sanatçı olarak biz kendi kanımızı kullanıyoruz. Amaç oradaki akan kanı uzaktan görmek kolay bir durum, lakin bir yere kendi kanımız bulaştığı zaman onu içselleştirmek ve hissetmek daha derinden olduğu için kendi kanlarımızı kullanmayı tercih ettik" dedi. - ERZURUM