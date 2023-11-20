İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik merkezini kurmak için açtığı ulusal mimari proje yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Başkan Soyer, merkezin iklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacağını belirterek. “Bu merkezle birlikte iklim krizi ile mücadelede sadece İzmir için değil Türkiye için de çok önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Soyer: 'Sadece İzmir İçin Değil Türkiye İçin de Çok Önemli Bir Adım'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik merkezini kurmak için açtığı ulusal mimari proje yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Başkan Soyer, merkezin iklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacağını belirterek. "Bu merkezle birlikte iklim krizi ile mücadelede sadece İzmir için değil Türkiye için de çok önemli bir adım atmış oluyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak Sürdürülebilirlik Merkezi'ni kente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayraklı Turan Mahallesi'nde kurulacak, Türkiye'nin ilk, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) için açılan mimari proje yarışmasında dereceye girenler belli oldu. 56 projenin katıldığı yarışmada ikinci kademeye kalan 8 proje ödüllendirildi. Mimar Tuna Han Koç'un temsilcisi olduğu ekip yarışmanın birincilik ödülünü aldı. Ödüller Tarihi Bıçakçı Han'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen törenle verildi.

"ÇALIŞMALARIN HER BİRİ BİRBİRİNDEN KIYMETLİ"

Törende konuşan Başkan Soyer, hasta bir gezegende yaşadığımızı ve sürdürülebilirliğin geçmişle gelecek arasında adalet olduğunu belirterek, "Çok geniş bir tedavi metodu uygulanmak zorunda. Geçmişin bilgisinden, erdemlerinden, değerlerinden yola çıkarak bir gelecek inşası söz konusu olabilir. Doğanın sözünü dinlemeli, sesine kulak vermeliyiz. Sürdürülebilirlik Merkezi kurmak için yaklaşık 3 yıldır emek veriyor, üzerinde kafa yoruyoruz. Ben bunun İzmir'de yaşayan herkes için rehberlik edecek, ilham alınacak boyutları olduğunu düşünüyorum. Biliyorum ki sadece İzmir için değil Türkiye için de çok önemli atmış oluyoruz" dedi. Soyer, "Projesini yarışmayla belirlediğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası yerine inşa edilecek anıt yapı ve Sürdürebilirlik Merkezi'ni nefes aldığımız, gücümüzün yettiği sürece mutlaka hayata geçireceğiz" ifadelerini de kullandı.

Yarışma sonucuna göre ödül alan projeler ise şöyle:

1'nci Ödül

Ekip temsilcisi mimar Tuna Han Koç, yüksek mimar Fatma Zeynep Altınbaşlı, danışmanlar makine mühendisi Mukadder Gültekin, yüksek inşaat mühendisi Ufuk Ayaz, elektrik mühendisi Ahmet Aksoy, yüksek peyzaj mimarı Barış Ekmekçi, yardımcılar mimar Feyza Şakar, mimar Ece Işık.

2'nci Ödül

Ekip temsilcisi mimar Emre Şavural, yüksek mimar Fatih Yavuz, yüksek mimar Mert Ayaroğlu, mimar Kaan Özdemir, mimar Kutay Kaynak, yardımcılar mimar Bünyamin Demirel, mimar Sıla Kutlu, iç mimar Sümeyye Nur Kırımlı, mimarlık öğrencisi, Kaan Küllüoğlu, mimarlık öğrencisi Osman Yılmaz, danışmanlar peyzaj mimarları Cemil Hamdi Okumuş, Paşa Kaya, Ezel Cebi Okumuş, Recai Toylan, inşaat mühendisi Ömür Özger, makine mühendisi Ömer Onur Yücel, elektrik mühendisi Nüvit Sani Karaibrahimoğlu.

3'ncü Ödül

Ekip temsilcisi mimar Ramazan Avcı, mimarlar İrem Malgaş, Bengüsu Yeşiloğlu, Gülay Karip, Hülya Demirkaya, peyzaj mimarı Elvan Ender, danışmanlar inşaat mühendisi Altan Çalıkyılmaz, elektrik mühendisi Kemal Güravşar, makine mühendisi Melih Özöner, yardımcılar mimarlık öğrencileri Altuğ Tümer, Esra Ulukavak, Refik Berk Çıngıloğlu.

Yarışmada birinci seçilen proje 700 bin, ikinci 600 bin, üçüncü ise 400 bin lira ödül aldı. Yarışmada ayrıca seçilen beş projeye 100'er bin liralık mansiyon ödülü verildi.

Mansiyon ödülleri:

Birinci Mansiyon Ödülü: İnanç Eray (Mimar-Ekip Temsilcisi) Mustafa Adnan Öğüt (İnşaat Mühendisi) Orhan Murat Gürson (Makine Mühendisi) Özlem Dilda Yaman (Elektrik Mühendisi)

İkinci Mansiyon Ödülü: Ece Avcı (Mimar - İstanbul Teknik Üniversitesi Ekip Temsilcisi) Bahadır Kantarcı (Mimar - İstanbul Gedik Üniversitesi Yardımcılar Yunus Emre Görgüç Mimar - Dokuz Eylül Üniversitesi İpek Üstündağ Mimar - Kadir Has Üniversitesi Gün Rodoplu Mimar - Kadir Has Üniversitesi)

Üçüncü Mansiyon Ödülü: Ebru Yılmaz (Y. Mimar Ekip Temsilcisi) Seçkin Kutucu (Y. Mimar) Yonca Kutucu (Mimar)

Dördüncü Mansiyon Ödülü: Gülhis Duygun (Mimar- Ekip Temsilcisi) Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar (Mimar) Ahmet Kıvanç Kutluca (Şehir ve Bölge Planlaması) Zeynep Örgev (Mimar)

Beşinci Mansiyon Ödülü: Bora Diken (Mimar -Ekip Temsilcisi) Onur Ertaş (Dr. İnşaat Mühendisi)

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ekolog Dr. Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Y.Çevre Mühendisi Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Y.Mimar Vahyettin Akyol, Prof. Dr. Şehir Plancısı Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Makine Mühendisi Nurdan Yıldırım, Şehir Plancısı - Yeşil Bina Uzmanı Murat Doğru'nun danışman jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmanın asıl jüri üyeleri Mimar Nevzat Sayın (Jüri Başkanı), Y. Mimar Bünyamin Derman, Prof. Dr. İnşaat Mühendisi Cemalettin Dönmez, Y. Mimar Aslıhan Demirtaş Cindoruk, Doç. Dr. Mimar Gülsu Ulukavak Harputlugil, Prof. Dr. Mimar Mehmet Bengü Uluengin ve Y. Mimar Özgür Güller'den oluştu. Yedek jüride ise; Prof. Dr. İnşaat Mühendisi Engin Aktaş, Doç. Dr. Mimar Neşe Ganiç Sağlam, Dr. Mimar Seda Erdem, Doç. Dr. Mimar Zeynep Durmuş Arsan yer aldı.

RAPORTÖRLER

Raportörler Y. Mimar Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürü Ebru Kandilci Köran, Y. Mimar Duygu Aral ve Mimar Can Tunçok'un yardımcıları ise Ekonomist Zeynep Bilgili, Mimar Selen Aras Ergenç ile Büro Personeli Bülent Polat oldu.

HEDEF 2030'DA SIFIR KARBON

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve İklim Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı kapsamında hayata geçirilecek İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi'nin sıfır karbon bir yapı olması ve yenilikçi çözümlerle tasarlanması hedeflendi. Kentin sürdürülebilirlik stratejilerinin, politika ve projelerinin üretileceği merkezden üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kentliler yararlanacak. Merkez, sıfır emisyonlu çevreye geçişi hızlandırmada, sürdürülebilirlik alanında kentsel çözüm uygulamalarını tanıtma ve yaygınlaştırmada etkin rol oynayacak.

İklim krizine karşı 2030'da sıfır karbon hedefiyle projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda (One Planet City Challenge-OPCC) Türkiye şampiyonu olmuştu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iklim kriziyle mücadele vizyonu doğrultusunda İzmir, Avrupa Birliği'nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na seçilmişti.