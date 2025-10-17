SOUTHCOM Komutanı Oramiral Alvin Holsey Emekliye Ayrılma Kararını Açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) başındaki Oramiral Alvin Holsey'in 2025 yılı sonunda emekliye ayrılma kararı aldığını açıkladı. Kararın nedenine dair resmi açıklama yapılmazken, ABD basını Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen botlara yönelik gerçekleştirilen tartışmalı askeri operasyonların SOUTHCOM'un sorumluluk alanında yürütüldüğüne dikkat çekti.

ABD'nin Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen botlara yönelik askeri operasyonları tartışma konusu olmayı sürdürürken, ABD ordusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) başındaki Oramiral Alvin Holsey'in yıl sonunda emekliye ayrılma kararı aldığını açıkladı. 37 yılı aşkın süredir ABD'ye hizmet eden Holsey'in son olarak SOUTHCOM Komutanı olarak görev yaptığını hatırlatan Hegseth "Görev yaptığı süre, operasyonel mükemmellik ve stratejik vizyon mirasını yansıtmaktadır" dedi. Emeklilik kararının nedeni ile ilgili bilgi paylaşmayan Hegseth, hizmetlerinden dolayı Holsey'e teşekkür etti.

Holsey, kararın nedenini açıklamadı

Holsey ise, SOUTHCOM aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, emekliye ayrılma kararı aldığını doğrulayarak, "37 yılı aşkın bir süredir ülkemize ve Amerikan halkına hizmet etmek ve Anayasayı savunmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı. 12 Aralık 2025 tarihi itibariyle ABD Donanması'ndan emekli olacağını aktaran Holsey, "SOUTHCOM personeli, ülkemizin savunmasına kalıcı katkılar sağlamıştır ve bunu sürdürmeye devam edecektir" dedi. Holsey, açıklamasında istifa kararının nedenine ilişkin detay vermedi.

ABD basını Venezuela'daki kartel operasyonlarına dikkat çekti

ABD basınında yer alan haberlerde ise, Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen botlara yönelik gerçekleştirilen tartışmalı askeri operasyonların SOUTHCOM'un sorumluluk alanında yürütüldüğüne dikkat çekildi. Bu nedenle Holsey ile ABD Savunma Bakanlığı arasında görüş ayrılığı yaşanmış olabileceği iddia edildi. Holsey, 7 Kasım 2024 tarihinde Oramiral rütbesine terfi etmiş ve aynı gün SOUTHCOM'un başına getirilmişti. - WASHINGTON