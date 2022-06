Sound Of Europe Festivali "Alan Kadıköy"De - Haberler

Kadıköy Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan, kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri olan "Alan Kadıköy", 'Sound of Europe Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 10 Haziran'da başlayacak ve üç gün sürecek festival geniş müzikal seçkisiyle yediden yetmişe tüm müzikseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İstanbul ve Ankara, kültür sanat hayatına ivme kazandıracak bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Sound of Europe Festivali, Kadıköy Belediyesi iş birliği ile Alan Kadıköy'de yapılacak. Festival kapsamında Avrupa'nın yeni sesleri 10-12 Haziran'da müzik tutkunları ile buluşacak. Katılımın ücretsiz olacağı festival İstanbul'da Alan Kadıköy, Ankara'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda eş zamanlı olarak düzenlenecek.

12 FARKLI MÜZİK GRUBUNU TÜRKİYE'DEN YEREL SANATÇILARLA AYNI SAHNEDE BULUŞTURACAK

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa programı tarafından desteklenen, Avrupa ağlarından European Union National Institutes for Culture'un (EUNIC) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi olan festival İstanbul'da Kadıköy Belediyesi, Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin desteği ile hayata geçiriliyor. Avrupa'dan 12 farklı müzik grubunu Türkiye'den yerel sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak ortak bir diyalog ve etkileşim oluşturmayı hedefleyen festival, geniş müzikal seçkisiyle yediden yetmişe tüm müzikseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Festival, cazdan rock'a, folk'tan elektronik müziğe geniş müzikal seçkisiyle farklı performansları sahneye taşıyacak.

Sound of Europe Festivali, EUNIC'in değerli İstanbul ve Ankara üyeleri olan Goethe Enstitüsü İstanbul, Goethe Enstitüsü Ankara, Macaristan Büyükelçiliği Ankara, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul, Institut Français İstanbul, Institut Français Ankara, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Danimarka Kültür Enstitüsü İstanbul, Hollanda Ankara Büyükelçiliği & Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, Avusturya Büyükelçiliği Ankara, İtalya Büyükelçiliği Ankara, Lüksemburg Ankara Büyükelçiliği'nin ortak girişimi, Kadıköy Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin katılımı ile hayata geçiriliyor.

Sound of Europe Festivali Alan Kadıköy programı ve sanatçılar hakkındaki bilgiler şöyle:

10 HAZİRAN CUMA

Kapı Açılışı: 18.30

Cihangir Aslan/ Yerli Sanatçı / Saat: 19.30

Elektronik müzik sanatçısı olan Cihangir Aslan elektronik müzik kompozisyonlarını etnik tınılarla birleştirdiği Electronica / Downtempo tarzında bir live performans sergiliyor.

Mushroom Mosis / Hollanda /Saat: 20.45

Vokalist/söz yazarı Damani, yayınladığı ilk EP'nin ardından Mushroom Mosis sahne adıyla dinleyiciyle buluşuyor. Enerjik ve canlı pop, caz parçalarının ruhunu yansıtan performansları izleyiciye benzersiz bir deneyim sunuyor.

Collectif Medz Bazar / Fransa/ Saat: 22.00

2012'de Paris'te kurulan Collectif Medz Bazar, dinleyenlere kültürler arası müzikal bir tecrübe yaşatıyor. Müziklerinde eski ve yeni halk geleneklerini kullanarak özgürlük ve kardeşlik mesajları veren ekip, Türkçe, Ermenice, İngilizce ve Fransızca parçaları ile kültürel kaynaşmanın ve yenilenmenin hikayesini anlatıyorlar.

11 HAZİRAN CUMARTESI

Kapı açılış 17: 30

SO Duo/Yerli Grup/ Saat 18.15

Sumru Ağıryürüyen (ses, mandolin, klavye) ve Orçun Baştürk'ten (panduri, ses, klavye, elektronikler, davul) oluşan SO Duo, iki müzisyenin gelenekselden avangarda farklı türlerdeki deneyim ve ilgilerini, söz ve müziklerini ağırlıklı olarak kendi yazdıkları şarkılarda buluşturdukları bir proje.

Eva Klesse Quartett / Almanya/ Saat: 19.30

Leipzig merkezli davulcu, besteci ve grup lideri Eve Klesse, caz eğitimini 2013 yılında tamamladı. Ardından kurduğu kendi dörtlüsü ile genç caz müzisyenlerine verilen Leipzig ödülüne layık görüldü. Dörtlünün 2014 yılında Enja etiketiyle çıkardığı "Xenon", 2015 yılında Alman ajansı Jazz Echo tarafından yılın en iyi çıkış yapan grubu ödülünü kazandı.

Purple is The Color / Avusturya/ Saat: 20.45

Klasik cazdan oldukça uzak ama bir o kadar zarif caz tınılarıyla, türün diğer tarzlarıyla bütünleşen müziği ile Purple is The Color, müzikal sınırları ve kuralları aşarak, cazın tüm parlaklığını parçalarında anlatıyor. Simon Raab (piyano), Stepán Flagar (saksafon), Martin Kocián (bas) ve Michal Wierzgon'un (davul) müzikleriyle dinleyicilerin hislerine dokunan köklü duyguları harekete geçiren yepyeni bir tarz sunuyor.

Duckshell / Macaristan/ Saat: 22.00

Macaristan'ın yanı sıra Fransa, İspanya, Almanya ve diğer ülkelerdeki şehirlerin sokaklarında da halkla sık sık bir araya gelen Duckshell'in parçaları, grup üyelerinin etnik çeşitliliği ve farklı müzikal ilgileri sayesinde birçok farklı türü bir araya getiriyor. Kendi çok dilli müzik tarzlarına "sunshine-punk" adını veren grup, Macar ve Brezilya müziğinin unsurları olan ska, punk, reggae ve funk gibi tarzları bir arada kullanarak dans ve coşku dolu konserleri ile tanınıyor.

12 HAZİRAN PAZAR

Kapı Açılışı: 17.30

Bahr / Yerli Grup / Saat: 18.15

Indie folk türünde müzik yapan Bahr, 2016 yılında İstanbul'da kuruldu. 2019 yılında Radyo Boğaziçi'nin düzenlediği Battle of the Bands yarışmasını birincilikle tamamlayan Bahr, Haziran 2020'de Dokuz Sekiz Müzik etiketi altında ilk kısaçaları "I Resist"i, aynı albümde yer alan "Those Streets" için yaptıkları kliple beraber yayınladı. Batının folk müziğinden ve doğunun kültüründen ilham alan Bahr'ın şarkılarında 90'lar rock müziğinin izlerini görebilirsiniz.

İmre Hadi /Yerli Grup/ Saat : 19.30

İmre Hadi, 2016'da yayınlanan Türkçe sözlü singer-songwriter tarzındaki "Buralar Hep Dutluktu" albümünden ve yeni şarkılarından bazılarını seslendirecek. Sanatçıya Şebnem Ferah ve Göksel'e yaptığı geri vokalleriyle bildiğimiz Ceren Akyıldız, Leman Sam'la çalışmalarından tanıdığımız Halil Arslan (klavye), Özer Ateş (bas) ve Ethem Saran (davul) eşlik edecek.

Lisa Stenberg / İsveç/ Saat: 20.45

İsveçli besteci ve müzisyen Lisa Stenberg'in çalışmaları, enstrümantal, elektronik ve elektroakustik bestelerden oluşuyor. Stenberg, yavaş ve kademeli olarak gelişen drone altyapılı besteleri ile elektronik müzik adına farklı bir deneyim sunuyor.

Yo Johnny / Danimarka /Saat: 22.00

2019'da çıkardığı bir dizi yeni parça ile dikkatleri üzerine çeken tech-house'un harika çocuğu Yo Johnny, DJ setiyle parti ruhunu dans pistine taşıyacak.

Sound of Europe Festivali Alan Kadıköy ayrıntılı program için: https://alankadikoy.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ANKA / Yerel