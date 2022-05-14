Sosyolog Palabıyık: 'Van depremi sonrası uygulanan TOKİ modelleri konut sorunu için çözüm sağlayabilir'

VAN (İHA) - Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, "Van depremi sonrası uygulanan TOKİ modeli, konut sorunu için çözüm sağlayabilir" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada güncel bir sorun olarak karşımıza çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir süre önce açıkladığı konut teşvik paketiyle birlikte TOKİ modelinin oldukça cazip bir çözüm önerisi olduğunu ifade etti. Palabıyık, "Özellikle büyük kentlerde yaşanan konut sorunlarını ekranlardan izliyoruz. Neredeyse banka kredisi kadar kira ödeyen vatandaşların çeşitli ekonomik sorunların yanında konut sorununu da yaşaması sorunların çoğalmasına sebep olabiliyor. Aslında bu hususta devletimiz ve AK Parti iktidarı oldukça tecrübeli sayılır, çünkü uygulanan TOKİ modellerinin AK Parti döneminde başladığını ve birçok açıdan işleri yoluna koyduğunu görebiliyoruz. Lakin son yıllarda artan maliyet fiyatlarının da etkisiyle ev fiyatlarındaki artışlar evlerin neredeyse alınamaz hale gelmesine sebep oldu. 2+1 veya 3+1 dairelerin fiyatları neredeyse üç katına yaklaştı. AK Parti'nin geçmiş yıllarda uyguladığı TOKİ modeli ise bu sorunun önemli oranda çözülmesini sağlayabilir. Özellikle Van depreminden sonra uygulanan ve oldukça başarılı olan TOKİ modeli, birçok şehirde yeniden hayata geçirilebilir. Elbette bunun bir bedeli olacaktır ama en azından vatandaş 'kira öder gibi ev sahibi olma' mottosunu yeniden hayata geçirebilir. Günümüzde kiralar ortalama 2 bin civarında nüksediyor. TOKİ modeli ile bin-2 bin TL civarında aylık ücretle ev sahibi olunabilir. Günümüzde Van'da yapılan TOKİ evlerinin ödemeleri hala devam ediyor, yaklaşık 20 yıl sürecek olan ödeme kolaylığında devletimiz ciddi kolaylıklar sağladı. En azından vatandaşlar ev sahibi oldular. Sadece evlerin yapılmasıyla kalmadı, çevre düzenlemesi ve yapılan yollar ile de bu süreç desteklendi. Ayrıca devletimiz birçok ülkede TOKİ modeli hastaneler ve farklı binalar yaptı. Bu tecrübe ile birlikte konut sorunu kolaylıkla aşılabilir" diye konuştu.

"AK Parti, Van'da neredeyse ikinci bir şehir kurdu"

Dünya genelinde yaşanan gıda krizinin de aşılabileceğini sözlerine ekleyen Palabıyık, "TOKİ modeli evler çevre dostu bir yapılanmadır. Bir taraftan kentleşmeye katkı sağlayarak şehir görünümünü kirletmiyor, ayrıca öteki taraftan da tarım arazileri üzerine kurulmuyor. Böylece tarım arazilerinde yüksek verim elde edilmesine de engel olmuyor. Van'da yapılan TOKİ evleri, kayalık alanların açılmasıyla ilerledi ve hiçbir tarım arazisine zarar vermedi. Ayrıca, Van Gölü'nün kirlenmesine de sebep olmadı. Edremit ilçesinin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağladı ve şehir merkezinden düzenlenen servislerle ulaşım aksaması da yaşanmadı. Özellikle düşük gelirli aileler için önemli oranda yaşam standardını yükseltti ve en azından vatandaşlar ev alabildi. Böylelikle yaşanan konut probleminin önüne ciddi anlamda geçilmiş oldu. Ayrıca evler gelir düzeyine göre yapıldı. Van TOKİ modelinde her evin fiyatı aynı değildi, evin genişliği ve kullanım alanına göre fiyatlar belirlendi. Böylece birçok aile kendi bütçesine göre ev alabilme şansına sahip oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse AK Parti, Van'da neredeyse ikinci bir şehir kurdu. ve bu modelin şu an uygulanmaya alınması birçok ilde yaşanan konut problemini çözecektir. Düzenlenecek TOKİ kongreleri ile elde edilecek fikirler bu süreci daha da hızlandırır. Ayrıca çeşitli ülkelerdin konut modellerinin incelenmesi TOKİ modelinin güçlenmesine ve hızlanmasına da önemli oranda katkı sağlayacaktır. Böylelikle bilimsel olarak da desteklenecek TOKİ modelinin uygulanabilirliği daha etkin hale gelecektir" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel