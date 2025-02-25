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SOSYALFEST, 'Aile Yılı'na güçlü destek verecek

SOSYALFEST, 'Aile Yılı'na güçlü destek verecek
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Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek SOSYALFEST, aile kavramını merkeze alan etkinliklerle toplumu bir araya getirecek.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek SOSYALFEST, aile kavramını merkeze alan etkinliklerle toplumu bir araya getirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi, Türkiye genelinde birçok kurumu harekete geçirdi. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek SOSYALFEST'te Karabük Üniversitesi ve Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle aile kavramına odaklanan etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, SOSYALFEST'in aile birlikteliğini güçlendiren etkinliklerle geniş bir katılıma ev sahipliği yapacağını belirtti.

Bilgiç, bu yıl 'Aile Yılı' çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikleri şu sözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi hepimizde farkındalık oluşturdu. Karabük Üniversitesi de bu çerçevede bakanlığımızla iş birliği yaparak çok önemli etkinlikler planladı. Aileyi merkeze alan bu festival, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek."

Festivalde paneller, söyleşiler, atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri, sergiler ve interaktif etkinlikler düzenleneceğini belirten Bilgiç, SOSYALFEST'in sadece akademik ve kültürel etkinliklerle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Bilgiç, festivalin sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapacağını ifade ederek şunları söyledi: "Şehit aileleri, gaziler, yaşlılar, engelliler ve şiddet mağduru kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlenen SOSYALFEST huzurevi sakinleri, koruma altındaki çocuklar ve engelliler de yer almıştı. Bu yıl aile odaklı daha geniş projelerle farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz."

"Karabük'te yaşayan aileler üzerine akademik araştırmalar yapılacak"

Festivalin bilimsel boyutuna da değinen ve Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin kentte yaşayan aileler üzerine araştırmalar yapacağını aktaran Bilgiç, "Üniversitemizle birlikte, Karabük'te aile yapısı üzerine akademik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ailelerin yaşadığı sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek, festivalimizin en önemli amaçlarından biri olacak" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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