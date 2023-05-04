Sosyal medyadan uzaklaşan minikler, sosyal alanda oyunun keyfini yaşadılar

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı proje amacıyla okul öncesi çocuklara çeşitli oyun etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi nedeniyle Ünye'de bulunan alışveriş merkezinde miniklere sporun, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 7'den 70'e çoğu ailenin de katıldığı değişik etkiliklerde minikler yüz boyama, farklı oyunlar, akıl ve zeka oyunları kurulan, top atma, halka atma gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yer alan oyunlarla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Ailelerinde eşlik ettiği oyunlarda cep telefonlarını ellerinden bırakan minikler, gençlik merkezinde görevli ablalarıyla birlikte özellikle yüz boyama etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü proje sayesinde okul öncesi miniklere sosyal ve oyun alanlarını anlatarak birbirleriyle kaynaştırıldığını ifade eden Ünye Gençlik Merkezi Lideri Fatih Ulukaya, "Bakanlığımızın "Sosyal Medyadan, Sosyal Meydana" adlı projesiyle ilçemizde bulunan alışveriş merkezinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Buradaki amacımız özellikle küçük yaş gruplarına bakanlığımızın çeşitli faaliyetlerini tanıtıyoruz. Yine onlarla beraber farklı etkinlik ve oyunlarla bakanlığımızın yaptığı bu çalışmayı anlatıyoruz. Bakanlığımızın yapmış olduğu bu projeyle çocuklarımız farklı oyun alanlarını, yüz boyama veya okçuluk gibi birçok onların yaşıtlarında olan etkinlikleri tanıtarak öğretiyoruz. Bununla beraber amacımız onları bu oyunlarla kaynaştırarak gençlik merkezlerimize gelmelerini sağlamaktır. Bakanlığımız sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu bildiği için çocuklarla bu alanda buluşmayı sağlıyor. Bizlerde interaktif bir iletişim kurarak çocuklarımızı toplumun yan etkilerinden uzaklaştırıyoruz. Yine buraya yüz boyama, farklı oyunlar, akıl ve zeka oyunları gibi birçok oyunumuzu çocuklar için hazırladık. Tabi bununla sınırlı kalmıyor ve bakanlığımızın lise guruplarıyla alakalı yaptığı çalışmalar var" dedi.