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Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu

Yerel Haberler

Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu Başkan Kartoğlu minik Nazlı'ya bebek hediye etti Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız'ın isteğini geri çevirmedi.

Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu

Başkan Kartoğlu minik Nazlı'ya bebek hediye etti

İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız'ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Kartoğlu, bir araya geldiği minik kıza bebek hediye etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabına video göndererek bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız'ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Kartoğlu, sürpriz bir ziyaret yaparak Nazlı ile Bahçeşehir'de bir araya geldi. Minik Nazlı, Başkan Kartoğlu'nun kendisine hediye ettiği bebeği görünce büyük sevinç yaşadı.

Bebeğe "Küçük Nazlı" ismi verildi

Oyuncak bebeğe Küçük Nazlı ismini koyan Başkan Kartoğlu, o anları sosyal medya hesabından "Bugün Nazlı ile buluştuk, söz verdiğimiz gibi bebeğini hediye ettik. Artık Nazlı'nın da küçük bir Nazlı bebeği var" notuyla paylaştı. Başkan Kartoğlu ve minik Nazlı'nın buluştuğu anlar izleyenlerin de gönüllerine dokundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yasin Kartoğlu Başakşehir Genel Yerel Haberler

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