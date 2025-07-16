Sosyal Medyada Gaziye Aşağılama Yapan Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da bir gaziye sosyal medyada aşağılayıcı yorumda bulunan şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul'da sosyal medyadan bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada, bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.S., emniyet ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüpheli, hakimlik ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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