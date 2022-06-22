Sosyal Medya Yasasına Bursa'dan Tepki: "Gazeteciler Gerçeğin Yasaklanmasını Kabul Etmiyor"

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi, basın örgütleri tarafından Bursa'da protesto edildi. Açıklamada, "Gazeteciler gerçekliğin yasaklanmasını kabul etmiyor. Gazeteciler mesleklerinin bir suç haline getirilmesini kabul etmiyor. Gazeteciler halkın fikirlerini, hürce ifade edebilmesinin savunulması için herkesi bu yasa taslağına karşı çıkmaya çağırıyor" denildi.

TBMM Genel Kurul gündemine gelen ve basın ve sosyal medya kullanıcılarına ağır yaptırımlar getiren AKP-MHP kanun teklifi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile birlikte dün bir basın açıklaması yaptı. Kültürpark'taki ÇGD Lokali'nde yapılan açıklamayı, meslek örgütleri adına ÇGD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Ozan Kaplanoğlu okudu.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan basın örgütleri olarak bugün alanlarda olduklarını, bunun nedeninin ise AKP ve MHP ortak iktidarının Türkiye'nin büyüyen sorunlarını çözmek yerine, bu sorunların konuşulmasını engellemek isteyen baskı düzenlemesi olduğunu vurgulayan Kaplanoğlu, "Tüm yapıcı önerilere rağmen Meclis komisyonlarından geçirilen yasa teklifi, doğrudan basın özgürlüğünü hedef almakla beraber, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlamalar içermekte" dedi.

"YASAYLA BERABER GERÇEĞİ DİLE GETİREN HERKES HAPSEDİLECEK"

Kaplanoğlu, kamuoyuna dezenformasyon yasası olarak lanse edilen bu yasa teklifinin aslında her türlü eleştiriyi suç haline getirdiğini, sosyal medyada paylaşılan her türlü bilginin iktidarın muğlak suç tanımının süzgecinden geçirileceğini ve gerçeği dile getirecek herkesin hapsedilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Kaplanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yasa teklifi, halihazırda zamanının büyük bir çoğunluğunu adliye koridorlarında haklarında açılan davalarla harcamak zorunda kalan gazetecilerin, muğlak bir tanımla birer suçluya dönüşmesi anlamına gelmektedir. Bu yasa teklifi, sosyal medyada tek bir paylaşımla 3 yıl hapis cezası alınabileceği anlamına gelmektedir. Bizim işimizin tanımı, gerçeğin ortaya çıkmasına aracılık etmek ve bu uğurda çok sesli bir topluma katkı vermek. Ancak iktidar gerçekliği kendi çizdiği biçimle size aktarmak, seçim öncesi halka duyurulabilecek her türlü yolsuzluğu, usulsüzlüğü, hırsızlığı bizi suçlayarak hasır altı etmek istemektedir. O yüzdendir ki bu yasa teklifi, gerçeklere ulaşmak, sesini duyurmak isteyen herkesi hedef alarak özgürlüklerinden alıkoyacak bir hapis düzenlemesidir."

"GAZETECİLER GERÇEKLİĞİN YASAKLANMASINI KABUL ETMİYOR"

Gazetecilerin bu yasayı kabul etmediğini söyleyen Kaplanoğlu, "Gazeteciler gerçekliğin yasaklanmasını kabul etmiyor. Gazeteciler mesleklerinin bir suç haline getirilmesini kabul etmiyor. Gazeteciler halkın fikirlerini, hürce ifade edebilmesinin savunulması için herkesi bu yasa taslağına karşı çıkmaya çağırıyor" şeklinde konuştu.

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun da açıklamada yasaya dair değerlendirmelerde bulundu. Öztosun şunları söyledi:

"Yarın (bugün) TBMM'de görüşülecek olan, kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen, aslında Anayasa'nın 25-26-27 ve 28. maddelerinde yer alan düşünce ifade özgürlüğü, düşünce ve ifadeleri yayma özgürlüğü, bilim sanat özgürlüğü ve basın özgürlüğüne doğrudan müdahale eden, bu özgürlükleri kısıtlayan, kısıtlamaya çalışan bir yasa teklifidir. TBMM'yi bu yasa teklifini geri çevirmeye çağırıyoruz. Çünkü burada yasa teklifiyle beraber gerçeğe aykırı bilgi, haber saiki gibi muğlak kavramlarla artık gerçek sadece yürütmenin gerçeği olarak belirlenecek ve halkın gerçeklerden uzaklaşması sağlanacaktır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan, Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tamamen aykırı olan bu yasa teklifini TBMM'nin kabul etmemesini istiyoruz ve bu yasa teklifini geri çekmelerini istiyoruz."

ANKA / Yerel