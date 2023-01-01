Sosyal medya fenomeni yeni yıla arbede arasında kalarak girdi

Taksim'e 2023 yılı kutlamaları çerçevesinde akın eden vatandaşlar arasında Hiko Baba adıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan da yer aldı.

Taksim'e 2023 yılı kutlamaları çerçevesinde akın eden vatandaşlar arasında Hiko Baba adıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan da yer aldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan sosyal medya fenomeni Ulucan için adeta arbede yaşandı.

2023 yılı kutlamaları çerçevesinde Taksim'e akın eden vatandaşlar arasında Hiko Baba adıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan da vardı. Migrosefali hastalığı bulunan Hikmet Ulucan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Ulucan için adeta arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Hikmet Ulucan'ın yaşadığı korku yüzünden okundu. Fenomen Hikmet Ulucan'ın İstiklal Caddesi'nden çıkmasıyla arbede son buldu. - İSTANBUL